Премьера "Орфея" в театре Покровского

Камерный музыкальный театр имени А. Покровского представил на зрительский суд оперу Глюка "Орфей" в редакции Берлиоза. На премьерном показе побывал наш корреспондент Анатолий Лысенков.

Очередная новация Камерного музыкального театра принадлежит его худруку Геннадию Рождественскому, который предложил поставить популярнейшее произведение Глюка в берлиозовской редакции. Французский романтик еще в 1859 году соединил обе авторские версии – венскую и парижскую, и внес в них ряд изменений. Например, переложил партию главного героя с мужского голоса на женский для своей приятельницы, знаменитой певицы Полины Виардо. И с тех пор эта роль закрепилась за меццо-сопрано.

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фото: e-vesti.ru