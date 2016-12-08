Вокальные опусы «певца фортепиано» исполнили в Москве

4 декабря в Малом зале Московской консерватории прошел предпоследний концерт цикла «Фредерик Шопен. Полное собрание сочинений». Меццо-сопрано Мария Остроухова и пианист Рэм Урасин исполнили все песни композитора. Моноцикл, посвященный Шопену, Рэм Урасин создавал к 200-летию польского гения. Тогда пианист исполнил все его произведения в 11 концертах. То, что Урасин задумал и воплотил такой проект, вполне закономерно. С детства он любил и успешно исполнял музыку «певца фортепиано»: в 15 лет победил на Международном конкурсе Шопена в Москве, а три года спустя стал лауреатом на одноименном состязании в Варшаве. По поводу своего моноцикла в одном из интервью Рэм Урасин сказал: «Я шел к этому с детства, с юности, и очень рад, что это осуществилось. Наверное, не каждый может похвастаться, что осуществились в полной мере его юношеские мечты. И вот в 2010 году мне удалось воплотить такую мечту».

Чтобы отойти от традиционных концертных вариантов, когда произведения исполняют хронологически или по жанрам, Рэм Урасин ввел в программу смыслообразующий литературный компонент. Драматургически выстроенный сценарий к концерту, составленный преимущественно из писем Шопена, написала кинодраматург Риорита Рубцова, основная специализация которой – документальные и музыкальные фильмы.

За воплощение литчасти на сцене отвечал ведущий радиостанции «Орфей» Алексей Барабанов. Мастер линейного эфира при общении с публикой вел себя свободно и естественно и органично вплетал эмоциональные выдержки из писем в музыкальную канву программы.

«Важно, чтобы ведущим в этих концертах был мужчина. Так мы уходим от штампа женщины-музыковеда, которая перед исполнением музыки проводит лекцию. У нас появляется элемент театральности », - считает Рэм Урасин.

Солировала в этот вечер Мария Остроухова – молодая и подающая надежды певица. Мощное музыкальное образование (Гнесинская «десятилетка», Московская консерватория, Королевский колледж музыки в Лондоне), победы на европейских конкурсах и шикарный голос дают большие шансы, чтобы построить успешную музыкальную карьеру. Мария поет аккуратно, интеллигентно, но в то же время свободно, сочно и вкусно. Ее совместное с Рэмом Урасиным исполнение можно справедливо назвать дуэтом – все звучит ярко, органично и равноправно.

«Посланник Шопена», как окрестили Урасина критики, играет тонко и легко, без излишнего драматизма и чрезмерной экспрессии. Каждая фраза осмысленна, каждое движение безупречно точно.

Песни Шопена исполняют в России не часто, в отличие от его фортепианных опусов, которые можно встретить в каждой пятой концертной афише Москвы. Шопен писал вокальные миниатюры всю жизнь, начиная с 17 лет. Его песни играют разными оттенками настроений – от шуточной пляски до глубокого драматичного осмысления, но все они проникнуты особым душевным теплом и любовью. Шопен вполне мог бы написать на польский сюжет приличную оперу, наполненную национальным колоритом, но почему-то всегда от этой идеи отказывался.

Декабрьский концерт, с одной стороны, позволяет слушателю еще раз окунуться в мир шопеновской музыки и жизни, посмотреть на нее по-новому, а с другой –подготовиться к к последнему концерту моноцикла, который пройдет 9 апреля и на котором будут исполнены сочинения последних опусов композитора.

Наталия Сергеева

Фото: facebook.com