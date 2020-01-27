Радио "Орфей"

«Орфей» — единственная в России государственная радиостанция классической музыки. В эфире представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь на волнах «Орфея» представлена трансляциями из лучших российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, интерактивными программами, выпусками новостей. «Орфей» входит в Европейский вещательный союз и с помощью системы «Еврорадио» знакомит со своими программами аудиторию в 600 миллионов человек, представляет Россию в области классической музыки в ЮНЕСКО. Сотрудники радиостанции — постоянные члены жюри конкурса «Международная трибуна композиторов» и Международной премии классической музыки ICMA.

Радио «Орфей» — часть «Российского государственного музыкального телерадиоцентра». Большой холдинг также объединяет известные в России и за рубежом музыкальные коллективы: Симфонический оркестр радио «Орфей», Академический большой хор «Мастера хорового пения», Академический хор русской песни, Академический большой концертный оркестр имени Силантьева, Биг-бенд «Орфей», квинтет русских народных инструментов «Валдай».

Радио «Орфей» открыл новый сайт радиостанции орфей.рф.

Вы можете читать новости из мира академической музыки и культуры,

узнавать расписание вещания, слушать актуальные выпуски авторских программ,

наш прямой эфир и тематические каналы.

Сайт орфей.рф – это новый современный дизайн, новая комфортная структура, новые технологии.

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