Симфонический оркестр радио «Орфей»

Видео | Аудио | Галерея

Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Сергей Кондрашев.

Дирижёр – заслуженный артист России Денис Кирпанёв.

Симфонический оркестр радио «Орфей», созданный в 1998 году, – преемник традиций симфонических оркестров Гостелерадио СССР. Руководит коллективом яркий представитель отечественной дирижёрской школы заслуженный артист России Сергей Кондрашев. Музыка в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» ежедневно звучит не только в эфире одноимённой радиостанции, но и зарубежных – участников Европейского вещательного союза (EBU). Для радио «Орфей» оркестр записал джинглы – музыкальное оформление эфира.

Важнейшая просветительская миссия коллектива – популяризация музыки современных российских композиторов, многие из которых были представлены на Международном конкурсе «Трибуна современной музыки», проводимом под эгидой ЮНЕСКО. Оркестр – постоянный участник фестиваля современной музыки «Московская осень». «Возрождаем наследие русских композиторов» – один из самых значимых проектов, реализованных с участием Симфонического оркестра радио «Орфей». Это долгосрочный мультимедийный проект, благодаря которому восстановлена и записана незаслуженно забытая музыка русских и советских композиторов: Антона Рубинштейна, Антона Аренского, Анатолия Лядова, Николая Голованова, Александра Мосолова, Леонида Половинкина.

Концерты Симфонического оркестра радио «Орфей» проходят в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, зале «Зарядье», Филармонии-2. Оркестр – многолетний партнёр театра «Кремлёвский балет», а также участник фестивалей и масштабных культурных акций на Красной площади. Коллектив побывал с гастролями в Италии, Испании, Германии, Венгрии и Султанате Оман.