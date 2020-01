Биг-бенд «Орфей»

Художественный руководитель - композитор, аранжировщик, дирижер, контрабасист, член Союза композиторов РФ и Союза кинематографистов РФ заслуженный деятель искусств РФ Игорь Васильевич Кантюков.



Биг-бенд "Орфей" был создан 2 июня 2010 года. Презентация нового коллектива состоялась в джаз-клубе "Союза композиторов". Оркестр состоит из 17-ти человек, но может выступать и малым составом.

Джаз – это не просто музыка, а особое состояние души. Исполнитель джаза через мелодию устанавливает диалог со слушателем, вовлекая его в удивительное музыкальное путешествие. Джаз, прежде всего - искусство импровизации, то есть музыка, которая рождается прямо на сцене, сию минуту. Игра джазового музыканта зависит и от профессиональной подготовки, и от настроения, и от партнеров, и, конечно, от аудитории. И это вызывает необыкновенный эмоциональный накал. Все музыканты Биг-бенда «Орфей» виртуозно владеют искусством джазовой импровизации.

Руководитель оркестра Игорь Кантюков и заслуженный артист России, трубач Виктор Гусейнов в прошлом выступали в составе легендарного ансамбля «Мелодия».

В репертуаре коллектива современная джазовая музыка, «вечнозеленые мелодии» как прошлых лет, так и собственные композиции, музыка из кинофильмов, мюзиклов, танцевальная музыка, популярные песни советских композиторов, ретро-программы, а также джаз с элементами этноса.

Приоритетом оркестра является свое прочтение известных джазовых композиций. Аранжировки музыканты делают сами, хотя всегда готовы к сотрудничеству с лучшими представителями этого жанра.

В августе коллектив принял участие в XIII Московском Международном фестивале «Джаз в саду Эрмитаж».

«Закрытие фестиваля порадовало рождением нового российского коллектива. В Москве появился Биг-бенд с романтичным названием «Орфей». Им руководит известный джазмен – контрабасист, аранжировщик, композитор – Игорь Кантюков. В составе – и корифеи джаза, и молодежь. В дебютном выступлении коллектива приняла участие молодая певица Анна Бутурлина. В репертуаре Биг-бенда «Орфей» - джазовый мэйн-стрим.» Телеканал «Культура».

«Заключительный день, как это часто и бывает, стал самым ярким и начался с премьеры - выступления Биг-бенда «Орфей». Часовой сет на фестивале с приглашенной певицей Анной Бутурлиной стал фактически первым выступлением коллектива, и оно не разочаровало собравшихся». Газета Москва Центр (газета Центрального административного округа).

«Заключительный день фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» начался, что называется, с размахом: на российской джазовой сцене дебютировал новый Биг-бенд «Орфей» под управлением Игоря Кантюкова. После нескольких инструментальных пьес (запомнилась «Ностальгия» И. Кантюкова, посвящение памяти замечательного саксофониста Станислава Григорьева) к оркестру присоединилась вокалистка Анна Бутурлина и, надо сказать, очень гармонично дополнила его состав. Возможно, точно подобранный репертуар сыграл не последнее значение в формировании общего впечатления об ансамбле: звучали и настоящие оркестровые стандарты вроде эллингтоновской «It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)», и интересно аранжированные темы, обычно ассоциирующиеся с малыми составами — вроде «Once I Loved» Антонио Карлоса Жобима.». «Джаз. Ру» Диана Кондрашина.

В ноябре 2010 года Биг-бенд «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра принял участие во Втором Международном фестивале русскоязычных радиостанций.

Главный режиссёр РГМЦ, ведущая концертных программ Российского Государственного телерадиоцентра - Галина Власёнок