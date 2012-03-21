Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Васильевича Силантьева

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Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России композитор Александр Клевицкий.

Академический большой концертный оркестр имени Юрия Васильевича Силантьева – легендарный коллектив, созданный победной весной 1945 года. Гордость оркестра – это репертуар, «золотой фонд» советской эстрадной песни. С 1958 по 1983 годы оркестром руководил выдающийся советский дирижёр и композитор Юрий Васильевич Силантьев.

Ни один концерт на Центральном телевидении Советского Союза не обходился без участия этого коллектива. Премьеры своих сочинений доверяли оркестру Силантьева выдающиеся советские композиторы: Александра Пахмутова, Давид Тухманов, Арно Бабаджанян, Эдуард Колмановский, Марк Фрадкин, Никита Богословский и многие другие классики песенного жанра. С оркестром выступали самые известные и популярные артисты: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Ренат Ибрагимов, Тамара Гвердцители, София Ротару. В 1993 году оркестру было присвоено почетное звание «Академический», а в 1999 году имя Юрия Васильевича Силантьева.

С 2007 года оркестром руководит заслуженный деятель искусств России композитор, автор мюзиклов, балета, большого количества популярных песен и киномузыки Александр Клевицкий.



Фрагменты записей оркестра