В гостях у Ларисы Гергиевой народный артист России, художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ-Опера», режиссер-постановщик Мариинского театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Юрий Александров.
Юрий Александров: «Надо понимать законы музыкальной драматургии, законы оркестровки. Ведь та же пауза может значить больше, нежели звучание оркестра. Нет тождества драматургической и оперной режиссуры. Мы живем на разных планетах».
Эфир 18 июля в 15:30 (мск)