Неизвестный Мосолов

Юрий Александров: «Надо понимать законы музыкальной драматургии!»

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

 

Дата выпуска: 18.07.2017

В гостях у Ларисы Гергиевой народный артист России, художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ-Опера», режиссер-постановщик Мариинского театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Юрий Александров.

Юрий Александров: «Надо понимать законы музыкальной драматургии, законы оркестровки. Ведь та же пауза может значить больше, нежели звучание оркестра. Нет тождества драматургической и оперной режиссуры. Мы живем на разных планетах». 

Эфир 18 июля в 15:30 (мск)

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