Зураб Соткилава: «Карузо – абсолютный тенор!»

Лариса Гергиева продолжает беседу с народным артистом СССР, профессором Зурабом Соткилавой. Разговор пойдет о зарубежных гастролях, театральных интригах, звездах Большого театра, любимых дирижерах, великих тенорах прошлого.
Лариса Гергиева: «Вы так хорошо говорите о своих коллегах! Сейчас это редко встретишь».
Эфир 4 июля в 15:30 (мск)
Зураб Соткилава: «Я сказал самому себе: „Или петь тенором, или вообще не нужно петь! “»
Зураб Соткилава: «Когда первый раз я взял си бемоль, Давид Ясонович Андгуладзе сказал: „Давай выпьем. С сегодняшнего дня ты тенор! “»
Фото: life.ru