Зураб Соткилава: «Карузо – абсолютный тенор!»

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

 

Дата выпуска: 04.07.2017

Лариса Гергиева продолжает беседу с народным артистом СССР, профессором Зурабом Соткилавой. Разговор пойдет о зарубежных гастролях, театральных интригах, звездах Большого театра, любимых дирижерах, великих тенорах прошлого.

Лариса Гергиева: «Вы так хорошо говорите о своих коллегах! Сейчас это редко встретишь».

Эфир 4 июля в 15:30 (мск)

Зураб Соткилава: «Я сказал самому себе: „Или петь тенором, или вообще не нужно петь! “»

Зураб Соткилава: «Когда первый раз я взял си бемоль, Давид Ясонович Андгуладзе сказал: „Давай выпьем. С сегодняшнего дня ты тенор! “»

Фото: life.ru

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