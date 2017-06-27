Зураб Соткилава: «Когда первый раз я взял си бемоль, Давид Ясонович Андгуладзе сказал: „Давай выпьем. С сегодняшнего дня ты тенор! “»

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 27.06.2017

В нашем эфире продолжение разговора Ларисы Гергиевой с народным артистом СССР, профессором Зурабом Соткилавой. Среди обсуждаемых тем – первые сценические опыты прославленного тенора, его оперные дебюты, партнеры по сцене и сотрудничество с прославленными концертмейстерами.

Лариса Гергиева: «Когда я впервые увидела по телевидению Ваш концерт, я была потрясена тем, как звучит голос, как Вы умеете филировать, какая красивая линия, легато, кантилена…»

Зураб Соткилава: «Я очень много работал, постепенно приближался к высокой оперной тесситуре. Помню, что когда первый раз я взял си бемоль, Давид Ясонович Андгуладзе сказал: „Давай выпьем. С сегодняшнего дня ты тенор!“»

Эфир 27 июня в 15:30 (мск)

Зураб Соткилава: «Я сказал самому себе: „Или петь тенором, или вообще не нужно петь! “»

Фото: newsmuz.com