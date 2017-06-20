Зураб Соткилава: «Я сказал самому себе: „Или петь тенором, или вообще не нужно петь! “»

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 20.06.2017

В гостях у Ларисы Гергиевой народный артист СССР, профессор Зураб Соткилава. Речь пойдет о детстве и юности выдающегося артиста, его близких и родных, об увлечении футболом, спортивной славе, первых музыкальных впечатлениях, времени учебы в Тбилисской консерватории.

Зураб Соткилава: «Я родился в самом красивом, самом хорошем, самом добром городе с самыми лучшими людьми – городе Сухуми. Все пели. Это были народные и городские мотивы. Почему их сейчас не поют, не знаю».



Лариса Гергиева: «В то время Грузия имела целую плеяду выдающихся теноров – Андгуладзе, Анджапаридзе…Вы не испытывали боязни затеряться среди них, тоже желая быть тенором?»

Зураб Соткилава: «Я работал очень много! Мне нравилось, как Анджапаридзе поет «Кармен», как Андгуладзе поет «Лючию ди Ламмермур»… Зураб Анджапаридзе был великим актером, и я даже старался подражать ему».

Эфир 20 июня в 15:30 (мск)