Владимир Ванеев. Программа первая

Радиопрограмма: Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 16.05.2017

В гостях у Ларисы Гергиевой народный артист России, солист Мариинского театра, прославленный бас Владимир Ванеев.

Речь пойдет о начале творческого пути выдающегося музыканта, учебе в Сыктывкарском музыкальном училище, занятиях в Горьковской консерватории в классе А. М. Седова, победах в вокальных конкурсах, первых исполненных партиях, в числе которых коронная партия Владимира Ванеева - партия Бориса Годунова.

Владимир Ванеев: "Сколько погибло талантливых людей просто потому, что им никто не протянул руки! Мне же всегда помогали! "

Эфир 16 мая в 15:30 (мск)

Фото: mariinsky.ru