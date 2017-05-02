Елена Заремба: "Я могу петь в любом положении!"

Радиопрограмма: Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 02.05.2017

Слушайте продолжение беседы Ларисы Гергиевой с прославленной оперной певицей Еленой Зарембой. Речь пойдет о работе со знаменитыми импресарио, подготовке оперных партий, сотрудничестве с великими певцами и дирижерами.

Елена Заремба: "С Борисом Александровичем Покровским мы работали над "Евгением Онегиным". Полгода я имела счастье ежедневно с ним общаться. Его метод работы -- бесконечная фантазия. Он как фокусник, который достает бесчисленные цветные платочки. Эта работа меня многому научила!"

Эфир 2 мая в 15:30 (мск)