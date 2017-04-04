Анатолий Лошак: "Мне с детства нравилось петь"

Радиопрограмма: Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 04.04.2017

В гостях у Ларисы Гергиевой народный артист России, солист Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, профессор Анатолий Лошак. Речь пойдет о творческом становлении прославленного баритона, его родных местах, учебе в Московской консерватории и стажировке в Ла Скала.

Анатолий Лошак: "Мне отрадно бывать в родном селе. Это песенный край. В свое время здесь столько пели! И мне с детства нравилось петь. Господь Бог наградил голосом".



Лариса Гергиева: "Мне всегда нравился именно этот тип голоса. Мне кажется, что самые красивые оперные партии отведены баритону..."

Эфир 4 апреля в 15:30 (мск)

Фото: afishka31.ru