Маквала Касрашвили: "Обожала петь с Атлантовым"

Продолжение беседы с народной артисткой СССР, солисткой Большого театра, помощником главного дирижера - музыкального руководителя ГАБТ, Маквалой Касрашвили.
Маквала Касрашвили: "Я 28 лет на сцене Большого театра пела партию Тоски. Я не была в составе. Там были Вишневская - Атлантов - Милашкина - Пьявко. но выучила партию и не пропустила ни одной репетиции гениального режиссера Бориса Покровского. Однажды я попросила его меня послушать. Он меня вызвал, и я пропела ему почти всю оперу от начала до конца именно так, как он поставил. После этого он поставил меня на сцену на пятый спектакль премьеры..."
Эфир сегодня, 10 января, в 15:30 (мск)