Маквала Касрашвили: "Обожала петь с Атлантовым"

Радиопрограмма: Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 10.01.2017

Продолжение беседы с народной артисткой СССР, солисткой Большого театра, помощником главного дирижера - музыкального руководителя ГАБТ, Маквалой Касрашвили.

Маквала Касрашвили: "Я 28 лет на сцене Большого театра пела партию Тоски. Я не была в составе. Там были Вишневская - Атлантов - Милашкина - Пьявко. но выучила партию и не пропустила ни одной репетиции гениального режиссера Бориса Покровского. Однажды я попросила его меня послушать. Он меня вызвал, и я пропела ему почти всю оперу от начала до конца именно так, как он поставил. После этого он поставил меня на сцену на пятый спектакль премьеры..."

Эфир сегодня, 10 января, в 15:30 (мск)