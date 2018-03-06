Арсений Мун: "Думаю о Конкурсе Чайковского"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 06.03.2018

Заключительная часть беседы Ларисы Гергиевой с петербургским пианистом Арсением Муном.

Азарт, восторженность, целеустремленность, открытость и простота в общении ‑ таким предстает в программе молодой исполнитель. Стремительный карьерный взлет не помешал ему сохранить обаяние юношеской непосредственности. На вопрос о том, есть ли у него девушка, Арсений отвечает отрицательно.

Так о чем же мечтает сегодня талантливый музыкант?

Арсений Мун: "Больше всего я люблю слушать Григория Соколова. Его концерты невероятно вдохновляют. Хочется стремиться к совершенству".

Эфир 6 марта 2018 года в 15:30 (мск).