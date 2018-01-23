Антонина Весенина: "Счастье – петь свою любимую музыку!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 23.01.2018

Продолжение разговора с солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреатом международных конкурсов Антониной Весениной (колоратурное сопрано).

С 2011 года певица является солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, на сцене которого она исполняет партии Царицы ночи в опере Моцарта «Волшебная флейта», Розины в «Севильском цирюльнике» Россини, Шемаханской царицы в «Золотом петушке» Н.А.Римского-Корсакова... О каких еще партиях мечтает молодая певица?

А. Весенина: "Счастье – когда есть здоровье, когда можешь петь, когда тебя поддерживают твои любимые люди..."

Эфир 23 января 2018 года в 15:30 (мск)