Антонина Весенина: "Люблю риск!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 16.01.2018

В гостях у программы «Я – концертмейстер!» ‑ солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Антонина Весенина (колоратурное сопрано).

Мы познакомимся с Антониной Весениной и узнаем, бывает ли певица в родном Воронеже, где и как произошла её встреча с Ларисой Гергиевой, почему, будучи лауреатом крупнейших музыкальных конкурсов, А. Весенина не любит конкурсные баталии и на каких крупнейших оперных сценах мира она исполняла сложнейшую партию Царицы ночи в опере Моцарта "Волшебная флейта"?

Эфир 16 января 2018 года в 15:30 (мск)