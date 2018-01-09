Дмитрий Вдовин: "Концертмейстер может сделать изумительную карьеру!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 09.01.2018

Продолжение разговора Ларисы Гергиевой с художественным руководителем Молодёжной оперной программы Большого театра России Дмитрием Вдовиным.

Разговор коснется секретов педагогики, особенностей молодежных оперных программ, оптимального сочетания таланта, исполнительских амбиций и творческого честолюбия.

Д. Вдовин: "Дорогие коллеги-пианисты! Обратите внимание, какую изумительную карьеру может сделать пианист в оперном театре. Но для этого нужно полюбить профессию, знать многое, с этой профессией связанное. Если у вас есть любовь к человеческому голосу, к театру, готовьтесь к этому заранее".

Эфир 9 января в 15:30