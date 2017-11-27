О музыкальной Румынии расскажет Михай Косма

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 27.11.2017

Гость программы ‑ известный румынский музыковед, журналист, музыкальный критик, профессор Михай Косма.

Когда речь заходит о румынской музыке, мы сразу вспоминаем Д.Энеску, искусство лаутаров, а ещё ‑ всемирно известных румынских оперных певцов.

Л. Гергиева: "К творчеству Джордже Энеску наши вокалисты всегда испытывали особый интерес!"

Н. Херля, Л. Коня, Е. Черней ‑ эти имена хорошо знакомы поклонникам оперного искусства в России. Куда меньше мы знаем о русских музыкантах, оставивших глубокий след в истории оперного искусства Румынии.

Эфир 28 ноября в 15:30