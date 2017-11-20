Михаил Колелишвили: "Волнение должно присутствовать всегда!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 20.11.2017

Очередная встреча Ларисы Гергиевой с лауреатом международных конкурсов, солистом Мариинского театра, басом Михаилом Колелишвили.

Михаил расскажет о своих многочисленных и разнообразных увлечениях, репертуарных пристрастиях, сложностях и радостях профессии оперного певца.

Л. Гергиева: "Один известный музыкант приехал из Финляндии давать мастер-класс по камерной музыке Сибелиуса и Грига. Нужно было делать произведения на шведском, немецком, финском... По окончании урока с Михаилом Колелишвили этот солидный немолодой человек прибежал ко мне в сильном испуге. Оказалось, на уроке было непонятно, кто кого учит".

Эфир 21 ноября в 15:30