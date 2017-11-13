Михаил Колелишвили: "Все мечтают выйти на сцену Мариинки!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 13.11.2017

В гостях у Ларисы Гергиевой лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра, бас Михаил Колелишвили.

Музыкальное детство, годы странствий, выбор профессии -- обо всем этом знаменитый певец рассказывает с большой долей юмора.

Л. Гергиева: "Миша, мне кажется, когда ты прибыл в Петербург, у тебя был такой этап, когда ты вел себя очень своеобразно. Вокруг тебя был шум, грохот, были проблемы с дисциплиной. Ты приобрел много новых знакомых, которые тебя очень полюбили. Ты занимался какими-то единоборствами. Я помню, как однажды ты даже принес в театр огромный меч!"

М. Колелишвили: "Конкурсное выступление -- двухминутный бой, где нужна предельная физическая и психологическая концентрация, которой не все могут достичь, потому что нет практики".

Эфир 14 ноября в 15.30.