Александр Чайковский: "Сейчас все смотрят на финансовые результаты"

Очередная встреча Ларисы Гергиевой с Народным артистом России, профессором Александром Чайковским. Александр Владимирович расскажет о театре, о музыке, о его творчестве и его судьбе. Выживет ли профессия композитора?
Эфир 7 ноября в 15:30.
Я - концертмейстер!
Вторник, Время: 15:30;
Дата выпуска: 06.11.2017
Очередная встреча Ларисы Гергиевой с Народным артистом России, профессором Александром Чайковским. Александр Владимирович расскажет о театре, о музыке, о его творчестве и его судьбе. Выживет ли профессия композитора?
Эфир 7 ноября в 15:30.