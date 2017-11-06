Александр Чайковский: "Сейчас все смотрят на финансовые результаты"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 06.11.2017

Очередная встреча Ларисы Гергиевой с Народным артистом России, профессором Александром Чайковским. Александр Владимирович расскажет о театре, о музыке, о его творчестве и его судьбе. Выживет ли профессия композитора?

Эфир 7 ноября в 15:30.