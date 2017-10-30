Александр Чайковский: "Я вырос в театре!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 30.10.2017

Гость Ларисы Гергиевой – народный артист России, профессор Александр Чайковский.

Прославленный композитор расскажет о детстве, проведенном в стенах театра, о творческой судьбе и своих последних работах.

Эфир 31 октября в 15.30.