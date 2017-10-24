Другие миры Надежды Сердюк

Заключительная часть беседы Ларисы Гергиевой с солисткой Мариинского театра, лауреатом международных конкурсов, меццо-сопрано Надеждой Сердюк.
Огромное место в камерном репертуаре известной певицы отводится романсам русских композиторов. Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Мусоргский, Танеев, Метнер – Надежда Сердюк говорит об их сочинениях с невероятной увлеченностью: «Каждый раз, когда я прикасаюсь к этой музыке, у меня открываются новые возможности. Хочется улететь куда-то в другие миры!»
Эфир 24 октября в 15.30.