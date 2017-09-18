Евгений Никитин: "Я выгляжу не как рок-певец, а как рабочий сцены"

Очередная встреча Ларисы Гергиевой с Заслуженным артистом России, солистом Мариинского театра Евгением Никитиным.
Помимо того, что Евгений Никитин сделал блистательную оперную карьеру, он рисует, увлекается альтернативной музыкой, очень любит домашних животных и мечтает завести карликовую свинку.
Знаменитый певец расскажет о "взлетах" и "падениях", истории с татуировками, которые, согласно официальной версии, помешали ему выступить на Байройтском фестивале, жизненных установках и предпочтениях.
Эфир 3 октября в 15.30