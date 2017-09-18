Евгений Никитин: "Меня брали в консерваторию последним номером"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 18.09.2017

В гостях у Ларисы Гергиевой – заслуженный артист России, солист Мариинского театра Евгений Никитин.

Самый знаменитый и востребованный русский вагнеровский певец столкнулся некогда с серьезными испытаниями. Мы услышим невероятные рассказы о жизни в далеком Мурманске, детской нелюбви к математике, консерваторских неудачах, а также об участии в XI Международном конкурсе им. Чайковского, где жребий за Евгения Никитина тянула Лариса Гергиева, и разбитой любимой вазе Ирины Архиповой.

Эфир 26 сентября в 15.30