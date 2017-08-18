Гелена Гаскарова: "Чудо, когда у человека есть голос!"

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 18.08.2017

Продолжение беседы Ларисы Гергиевой с солисткой Мариинского театра, лауреатом международных конкурсов Геленой Гаскаровой. Разговор пойдет о сложностях профессии оперного певца, сценическом волнении, ежедневной кропотливой работе.

Л. Гергиева: «Я заметила, что страстные персонажи тебе ближе!»

Г. Гаскарова: «Я люблю юные образы. Это такая свежесть, такое вдохновение!»

Петербурженка Гелена Гаскарова окончила консерваторию в родном городе, с 2001 является солисткой Академии молодых певцов Мариинского театра. В театре исполнила партии Татьяны («Евгений Онегин»), Иоланты («Иоланта»), Оксаны («Ночь перед Рождеством»), Волховы («Садко»), Фьёрделиджи («Так поступают все»), Микаэлы («Кармен»), Антонии («Сказки Гофмана»), Лауретты («Джанни Скикки»), Русалки («Русалка»), Марии («Вестсайдская история»), Элизы Дулиттл («Моя прекрасная леди»). Лауреат Международного конкурса им. Лисициана (Владикавказ, 2004), Международного конкурса им. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2004 и 2008), VII Международного конкурса им Монюшко (Варшава, 2010). Является приглашенной солисткой Латвийского Национального театра оперы и балета в Риге, Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Совместно с Ларисой Гергиевой выступала в концертах в Вене, Флоренции, Венеции, Риме.

Эфир 29 августа в 15.30.