По концертам IV Транссибирского арт-фестиваля 25.07

Юрий Александров: «У меня самая счастливая профессия»

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

 

Дата выпуска: 25.07.2017

Очередная встреча Ларисы Гергиевой с народным артистом России, художественным руководителем Государственного камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ-Опера», режиссером-постановщиком Мариинского театра Юрием Александровым.

Речь пойдет о работах разных лет, постановочных планах, о проблемах провинциальных оперных театров, об ответственности оперного режиссера.

Юрий Александров: «От нас многое зависит. Можно оскорбить публику своим равнодушием. Сказать: „Вам не нравится? Уходите!“ Я так не могу».

Эфир 25 июля в 15:30 (мск)

Фото: m.ru.sputnik-news.ee

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