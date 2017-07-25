Юрий Александров: «У меня самая счастливая профессия»

Я - концертмейстер!

Вторник, Время: 15:30;

Дата выпуска: 25.07.2017

Очередная встреча Ларисы Гергиевой с народным артистом России, художественным руководителем Государственного камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ-Опера», режиссером-постановщиком Мариинского театра Юрием Александровым.

Речь пойдет о работах разных лет, постановочных планах, о проблемах провинциальных оперных театров, об ответственности оперного режиссера.

Юрий Александров: «От нас многое зависит. Можно оскорбить публику своим равнодушием. Сказать: „Вам не нравится? Уходите!“ Я так не могу».

Эфир 25 июля в 15:30 (мск)

Фото: m.ru.sputnik-news.ee