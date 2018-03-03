Слишком много нот, или композиторы на службе у Их Величеств (часть первая)

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 03.03.2018

Сегодня от музыкальных теоретических изысканий мы перейдем к знакомству с жизнью и творчеством известных композиторов.

Вплоть до 19 века каждый композитор пытался найти достойное место службы при дворе. И чем выше была должность правителя, тем почетнее становился композиторский статус. Величества бывали разные: либералы и тираны, любившие музыку и не понимавшие ее, но объединяло их то, что при каждом дворе были капелла или оркестр и композиторы, которые писали для них музыку.

Сегодня мы поговорим о двух композиторах, служивших при дворе, – Клаудио Монтеверди и Иоганне Себастьяне Бахе.

Эфир 4 марта 2018 года в 9:30 (мск)