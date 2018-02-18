Играем “форте” – “пиано”, или Что такое динамика

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 18.02.2018

В цикле программ «Высокая нота» мы уже говорили о мелодии, гармонии, ритме, тембре, ладах, звукорядах и многом другом. Говорить, как известно, можно очень громко – чтобы все слышали, и совсем тихо-тихо. А вот в музыке в связи с этим существует специальный термин – «динамика»…

Слово «динамика» происходит от греческого «dynamis», что означает – «сила», «мощь», «скорость», «движение». Словом, это всё то, что связано с изменением какого-либо явления под каким-либо влиянием. Понятие динамики, как научной категории, существует в физике, астрономии, биологии, технике, науках о земле и, наконец, в музыке.

Динамика в музыке – это совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенками громкости звучания. А вот для чего нужны все эти оттенки, кто первым придумал “разукрасить” музыку контрастами, и какой инструмент славится своим динамическим диапазоном больше всех остальных, узнаете в нынешней программе.

Эфир 18 февраля 2018 года в 9:30 (мск)