Раз-два-три-четыре-пять: звукоряд идем искать

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 11.02.2018

Что получится, если один за другим расположить звуки, из которых состоит то или иное произведение – причем расположить их в порядке понижения или повышения? Всё просто – получится звукоряд. А что это?..

У звукоряда есть еще одно расхожее название – гамма. Да-да, та самая, которую нужно учить к зачетам и петь на уроках сольфеджио. Однако, гамма – это, конечно же, нечто большее, чем просто ряд звуков или задание к экзамену. Во-первых, это уже какая-никакая, но система: каждый звук в звукоряде – не просто нота, а ступень. Например, первая, главная, ступень звукоряда называется тоникой, а последняя, седьмая – вводным тоном, поскольку он как бы вводит в тонику, причем весьма явно и чувствительно. Недаром французы так и называют седьмую ступень – “note sensible” – “чувствительная нота”. А во-вторых, так или иначе, но во многом звуковой колорит сочинения определяется именно тем, какой звукоряд лежит в его основе.

Рассмотрим наглядно, на что способны восходящие и нисходящие ряды, как изобразить музыкой восход солнца, и кто придумал писать «фантазии на гаммы». В рубрике «Потайная комната» поговорим о великих неоконченных произведениях, а затем вместе с валторной погрузимся в охотничью романтику леса…

Эфир 11 февраля 2018 года в 9:30 (мск)