Об оттенках музыки, или Что такое тембр

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 04.02.2018

«У меня зазвонил телефон: Кто говорит? – Слон!». Вопрос – а как сам автор этих строк, любимый с детства поэт Корней Иванович Чуковский, определил, что ему звонит именно слон? Вот об этом наша нынешняя программа…

Итак, что такое тембр?

Слово «тембр» происходит от французского «timbre» и означает окраску звука. Хотя формально французское «timbre» — это «колокольчик» или «отличительный знак». Немецкий язык в этом смысле более честен: у немцев для обозначения тембра используется слово «klangfarbe» (от «klang» — звук и «farbe» — краска).

Тембр является одной из четырех важнейших характеристик звука наряду с высотой, силой и длительностью. Высота – это нота, которую играет инструмент. Сила – степень громкости звука. Длительность звука – это его продолжительность во времени. А тембр – это звук одной и той же силы, высоты и длительности, но произведенный разными инструментами. Возьмем, к примеру, ноту «ля» – мы можем ее спеть, сыграть на скрипке или на рояле, и это всё будут разные тембры ноты «ля».

А вот от чего зависит тембр? Какими характеристиками мы пользуемся, когда говорим о тембре? И откуда появляется целая гамма тембральных оттенков – яркие и тусклые, теплые и холодные, насыщенные и бедные, объемные и плоские? Обо всем этом узнаете в программе!

Вообще, самый яркий пример того, что все составляющие тембры до сих пор неизвестны – это долгая и фактически бесплодная попытка разгадать секрет скрипок великого Страдивари. Но мы все-таки попробуем и поэтому в нашей исторической рубрике отправимся в старинный итальянский город скрипичных мастеров – Кремону. А вот на встрече с музыкальными инструментами нас ожидает знакомство с обладателем самого нежного, мягкого и серебристого тембра – арфой…

Эфир 4 февраля 2018 года в 9:30 (мск)