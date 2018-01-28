Кто изобрел ноты?

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 28.01.2018

То, что играют музыканты на концерте, и та, музыка, которую мы слушаем по радио и в социальных сетях – всё это записывается нотами. Даже те, кто музыкой никогда не занимался, хотя бы раз в жизни слышали о скрипичном ключе и о пяти линейках, на которых располагаются ноты – до, ре, ми, фа, соль, ля, си…

С одной стороны, тут, вроде бы, всё просто: ноты нужны для того, чтобы записать музыку на бумаге. С другой стороны, далеко не всё так просто. Ведь, в самом деле, стоит только задать всего парочку очень простых вопросов, как всё станет гораздо сложнее.

Например, почему нот всего семь? Что, собственно, означают слоги “до”, “ре”, “ми” и т.д.? Почему ноты располагаются именно на пяти линейках? И для чего им нужны все эти палочки, хвостики, точки и необычные значки по соседству?

Ответы на эти вопросы вас ждут в нынешней программе. А еще вспомним о том, что музыка существовала задолго до изобретения нот – причем как учение, автором которого был легендарный Пифагор. Подробнее об этом рассказывает наша историческая рубрика «Потайная комната». Не забудем заглянуть и в «Ящик с инструментами», где нас ожидает встреча с еще одним инструментом симфонического оркестра – кларнетом…

Эфир 28 января 2018 года в 9:30 (мск)