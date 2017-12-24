Альбом путешественника, или что нам подарил XIX век

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 24.12.2017

Ведущие музыкального конструктора продолжают рассказ о романтическом столетии и музыке, которая рождалась в это время.

В XIX веке разные страны стали звучать по-разному и очень узнаваемо. Как однажды заметил музыкальный ученый Альфред Эйнштейн, брат ученого, который разработал теорию относительности, Верди был более итальянским композитором, чем Паизиелло, Берлиоз был более французским мастером, чем Компра, а Вагнер был более тевтонским, чем Бетховен. Как звучали разные страны в эпоху романтизма? Давайте сравним в новом выпуске программы «Высокая нота».

Эфир 24 декабря 2017 года в 9:30 (мск)