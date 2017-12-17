Любит - не любит, или что такое музыкальный романтизм

В музыке, о которой пойдет речь в новом выпуске "Высокой ноты", абсолютными приоритетами стали личные чувства, переживания и эмоции. Знакомьтесь, музыкальный романтизм.
Романтический, романтизм, романтика… Это все однокоренные слова со сходным смысловым значением. К ним мы обращаемся, когда хотим описать что-то нежное, возвышенное, мечтательное, парящее…
Как проявил себя романтизм в музыке? Кто такие композиторы-романтики? Что нового они привнесли в искусство? Узнайте в новом выпуске программы «Высокая нота».
Эфир 17 декабря 2017 года в 9:30 (мск)