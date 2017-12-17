Любит - не любит, или что такое музыкальный романтизм

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 17.12.2017

В музыке, о которой пойдет речь в новом выпуске "Высокой ноты", абсолютными приоритетами стали личные чувства, переживания и эмоции. Знакомьтесь, музыкальный романтизм.



Романтический, романтизм, романтика… Это все однокоренные слова со сходным смысловым значением. К ним мы обращаемся, когда хотим описать что-то нежное, возвышенное, мечтательное, парящее…

Как проявил себя романтизм в музыке? Кто такие композиторы-романтики? Что нового они привнесли в искусство? Узнайте в новом выпуске программы «Высокая нота».

Эфир 17 декабря 2017 года в 9:30 (мск)