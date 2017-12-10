Оптимизм, или как классики смотрели на мир

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 10.12.2017

В этом выпуске музыкального конструктора продолжается разговор о венских классиках. Мы узнаем, как Гайдн, Моцарт и Бетховен смотрели на мир сквозь призму их музыки.



Во времена венских классиков огромное место занимала профессия, а не высказывание своего музыкального "я" и не создание персональных музыкальных концепций. Гайдн и Моцарт практически всю жизнь провели на службе. Бетховен ковал свою судьбу самостоятельно, но постоянно находился в состоянии поиска рабочего места. Понятие «свободный художник» тогда еще не существовало: на службе нужно сочинять, то что требуют.

Что звучало на торжественных богослужениях и званых ужинах в XVIII веке? Как шутил Гайдн в своей музыке? Что такое музыкальные топосы и какие они бывают? Слушайте программу "Высокая нота".

Эфир 10 декабря 2017 года в 9:30 (мск)