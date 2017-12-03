Образцовая музыка, или кто такие венские классики

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 03.12.2017

Ведущие музыкального конструктора расскажут о едва ли не самой часто исполняемой музыке. Она звучит везде: в концертных залах, мобильных телефонах, магазинах, тв-заставках и считается музыкой образцовой. Это музыка эпохи классицизма.

Классицизм – художественный стиль, который господствовал в Европе на протяжении XVII-XIX веков. В музыке - с середины XVIII и примерно до 20-х годов XIX века. На смену пышности барокко пришел новый стиль, основанный на принципах простоты и естественности. В этом искусстве все должно быть гармонично, уравновешенно, пропорционально.

Что такое классицизм в музыке? Кто такие классики и почему они венские? Узнайте в новом выпуске программы "Высокая нота".

Эфир 3 декабря 2017 года в 9:30 (мск)