Французский стиль, или что такое "рококо"

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 26.11.2017

Новый выпуск музыкального конструктора посвящен очень изысканной теме. Вместе с ведущими мы отправляемся во Францию первой половины XVIII века, в королевство Рококо.

Это не совсем официальный стиль. До сих пор не ясно, когда он точно начался, а когда закончился. Слово "рококо" в переводе с французского означает "дробленый камень", "декоративная раковина", "ракушка". В архитектуре для этого стиля характерны изысканность, декоративная нагруженность, грациозный орнамент, связь с мифологией.

А как проявил себя этот стиль в музыке? Господство миниатюр, обилие украшений, мелизмов, - вот что характерно для музыкального рококо. Главный инструмент - клавесин - сравнительно небольшой, с негромким звуком, который быстро затухает и требует большого количества мелких нот для заполнения.

Итак, мы окунаемся в атмосферу рококо и галантного стиля:

Эфир 26 ноября 2017 года в 9:30 (мск)