Что такое «хорошо» и что такое «плохо»: аутентисты в музыке

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 19.11.2017

Как исполняли музыку в XVII веке? Где сегодня можно услышать исторически оригинальное исполнение? Разбираемся, что такое аутентизм.

Аутентизм - движение в исполнительстве, которое пытается максимально точно воссоздать звучание музыки прошлого. Исполнить так, как было задумано автором и исполнено при его жизни. Например, в эпоху Баха писался только нотный текст без динамики, штрихов и темповых указаний. Как правильно играть такую музыку? Узнайте в новом выпуске музыкального конструктора.

Эфир 19 ноября 2017 года в 9:30 (мск)