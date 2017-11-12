Смеемся и плачем, или что такое аффект

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 12.11.2017

Как показать чувства в музыке и заставить слушателя смеяться или плакать? Об этом - новый выпуск "Высокой ноты".

Всем знакомо выражение "находиться в состоянии аффекта". Но что это значит в музыкальном плане? В эпоху барокко композиторы различными средствами пытались выразить определенное чувство, которое должно было возникнуть у слушателя. Так называемый "аффект", который определял палитру выразительных средств, используемых автором. Аффект для барочной музыки - одно из важнейших понятий, наряду с риторическими фигурами. Какие бывают аффекты и как они применяются, рассказывают Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков.

Эфир 12 ноября 2017 года в 9:30 (мск)