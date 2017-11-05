Как очевидное становится тайным, или Его величество Символ

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 05.11.2017

В новом выпуске "Высокой ноты" Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков расскажут о символах в разных видах искусства. Символ - это предмет или действие, которое раскрывает нам смысл какого-либо образа, понятия, идеи, чувства. Язык, на котором с нами говорит искусство, глубоко символичен. Благодатную почву для примеров дает живопись. Здесь, например, оливковая ветвь – символ мира, цветок нарцисса – символ смерти, младенец – символ человеческой души, свет – символ духовного прозрения и божественной благодати, радуга – символ прощения людских грехов.

А как обстоят дела в музыке? Узнайте из новой программы «Высокая нота».

Эфир 5 ноября 2017 года в 9:30 (мск)