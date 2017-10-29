Палочка-выручалочка, или что такое basso continuo

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 29.10.2017

Ведущие "Высокой ноты" продолжают знакомить слушателей с барочной музыкой. В этот раз речь пойдет о явлении, которое можно смело назвать эмблемой эпохи - о генерал-басе.

Генерал-бас, или basso continuo появился на рубеже XVI-XVII веков в Италии. Первый образец, дошедший до нас, датируется 1575 годом. Он встречается в сборнике "Аллилуйя" Пласидо Фальконио. Одним из изобретателей генерал-баса считается итальянский композитор и педагог Лодовико Виадана. В 1602 году вышел его сборник "Сто церковных концертов". Так начиналась история генерал-баса.

Что же было потом? Для чего использовался и как обозначался basso continuo? Узнайте в новом выпуске программы "Высокая нота".

Эфир 29 октября 2017 года в 9:30 (мск)