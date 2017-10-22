Хочу - творю, хочу - вытворяю, или что такое музыкальное барокко

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 22.10.2017

Новый выпуск музыкального конструктора "Высокая нота" посвящен музыке прошлого, которая сейчас нас окружает больше, чем написанная в XX веке. Это музыка эпохи барокко.

В переводе с итальянского barocco означает "причудливый", "вычурный", "странный". К эпохе барокко относят период с начала XVII до середины XVIIIвека - от зарождения оперы до смерти И.С. Баха. Барокко - это грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств. Человек этой эпохи отвергает естественность и очень дорожит этикетом: женщина - строго в корсетах, мужчина - джентельмен в парике. О том, что характерно для музыки этой эпохи, узнайте из нового выпуска программы "Высокая нота".

Эфир 22 октября 2017 года в 9:30 (мск)