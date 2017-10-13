Давным-давно, или что такое старинная музыка

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 13.10.2017

Очередной выпуск программы "Высокая нота" посвящен знакомству со старинной музыкой. Что это за направление? Когда оно появилось? Давайте разбираться вместе с Ириной Тушинцевой и Дмитрием Ушаковым.

В XI веке Гвидо Аретинский ввеоназвания нот и узаконил употребление трех ключей (соль, фа, до) и правила написания нот. В это же время появились первые образцы многоголосных сочинений. А через триста лет французский композитор Филипп де Витри создал трактакт Ars Nova, который далназвание целой эпохи. Де Витри придумал принцип записи ритма и метра музыки, которыми мы и сейчас пользуемся. Он обосновал идею равноправия двух- и трехдольности в музыке, т.е. тот самый факт, что музыка бывает на два, как марш или полька, и на три, как полонез и вальс, и что каждая доля может делиться на два или на три составляющие.

До Ветри во время Ars Antiqua считалось, что перфектаная музыка может быть только трехдольной. Почему? Узнайте из нового выпуска музыкального конструктора.

Эфир 15 октября 2017 года в 9:30 (мск)