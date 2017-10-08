О музыкальных вкусах, или что такое стиль

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 08.10.2017

Учимся разбираться в музыкальных стилях вместе с ведущими программы "Высокая нота".

Слово "стиль" произошло от названия древнегреческой палочки (стилус), которой наносили текст на покрытую воском дощечку. Вскоре это слово приобрело широкое употребление и в переносном смысле стало обозначать авторский почерк, а более широко – совокупность характерных приемов, способов и особенностей художественного творчества.

В музыке стиль проявляет себя на разных уровнях: от одного-единственного оборота или фразы до традиции целого поколения, от одной личности до народа, от одного города до страны или континента. Существует стиль эпохи, художественного направления, автора или сочинения. Одни и те же элементы музыкального языка работают на формирование определенного стиля и в то же время кочуют из одного стиля в стиль, изменяя, утрачивая или приобретая новые смыслы и значения.

Разобраться во всем этом многообразии помогут Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков.

Эфир 8 октября 2017 года в 9:30 (мск)