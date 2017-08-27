Музыкальная пятёрка, или Пентатоника

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 27.08.2017

На этот раз мы поговорим о том, как же хорошо получать пятерки за отлично выполненные школьные задания. А также и о том, как была важна сакральная цифра «5» много-много лет назад…

А все потому, что наша героиня – пентатоника. Слово происходит от греческого «pente» – «пять» и «тон». Речь идет о пятиступенной интервальной системе, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам и/или квартам. Например: до-соль-ре-ля-ми.

В отличие от полного диатонического звукоряда пентатоника не содержит полутонов. Отсюда его другое название — «ангемитоновый», то есть «бесполутоновый» звукоряд. Его представляют пятью разными способами –от каждой следующей ноты из пяти возможных соответственно.

Есть большой соблазн воспринимать пентатонику как звукоряд с пропущенными ступенями: убрали все полутоны – ми-фа и си-до, – и получилась пентатоника. Такой подход в корне не верен, поскольку пентатоника — система самодостаточная и полная. При этом еще и одна из самых древних на нашей планете: она лежит в основе традиционной или народной китайской музыки. А еще пентатонику можно встретить в музыке вьетнамцев, монголов, тюркских народов, в музыкальном фольклоре Европы и древнейших пластах русской народной песни.

О музыкальных традициях и стилях, опирающихся на пентатонику, примерах ее использования в классической музыке и многом другом – рассказывает нынешняя передача. Еще больше о Китае, его музыке и древнейшей философской системе – узнаете в «Потайной комнате». А завершит нашу встречу знакомство с… баяном!

Эфир 27 августа в 9:30 (мск)