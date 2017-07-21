А и Б играли на трубе, или кто такой исполнитель

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 21.07.2017

Как живет музыка, а вернее – благодаря кому она живет? Все мы знаем, что композитор ее сочиняет. А еще? Кто озвучивает то, что сочинил и записал на бумаге композитор? Ну, конечно же, исполнитель! Об исполнительском творчестве очередной выпуск программы "Высокая нота".

Музыкант-исполнитель играет на инструменте, а еще он играет то, что сочинил композитор. Хотя, мы уже с вами не раз убеждались в том, что в музыке не бывает однозначных, раз и навсегда данных решений, а дважды два может равняться и пять, и даже сто. Так же и здесь – начать хотя бы с последнего тезиса о том, что исполнитель играет то, что сочинил композитор.

А что вы скажете, если исполнитель и композитор – одно и то же лицо? А ведь в прежние времена это скорее была норма, нежели исключение. Вспомнить хотя бы Моцарта. К тому же исполнитель вполне может играть и то, что приходит ему в голову прямо в момент исполнения. Такое искусство моментального сочинения называется импровизация, и оно всецело зависит от мастерства музыканта-исполнителя.

О других ипостасях и ликах исполнительства рассказывает нынешняя передача. А еще – познакомимся с особой когортой музыкантов – дирижерами, вспомним королей джаза и сыграем на трубе!

Эфир 22 июля в 9:30 (мск)