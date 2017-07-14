Все легко как дважды два: есть ли в музыке слова?

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 14.07.2017

Слова – стихи, проза, текст – важнейшая тема в музыке. Более того – глобальная. Ведь даже говорить о музыке мы можем только словами – словами нашего языка. Хотя, может быть и прав был Шуман, когда писал, что лучший способ говорить о музыке – это молчать о ней. Мы молчать, правда, не будем…

Итак, слова в музыке – какие они могут быть, в том смысле, какими способами слова могут сосуществовать с музыкой? Первое и самое очевидное, что приходит на ум – это написать на слова музыку. И здесь сразу же перед нами поднимается весь огромный корпус – романсов, песен, куплетов, шуток, прибауток и так далее. Музыка в данном случае может быть любой – талантливой, гениальной, так себе и даже откровенно плохой – не суть важно, главное, что здесь всем процессом управляет слово. Именно оно определяет содержание музыки и прочие ее параметры.

О других вариантах взаимодействия слов и музыки рассказывают наши ведущие. А в продолжение темы нас ждет разговор о самом трепетном и выразительном музыкальном инструменте – человеческом голосе.

Эфир 16 июля в 9:30 (мск)