Вместе весело шагать, или Как живут Интервалы и Аккорды

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 09.07.2017

Вместе с ведущими программы «Высокая нота» мы продолжаем разбираться в том, как устроена музыка. В нынешнем выпуске нас ждут они, жители музыкальных партитур, – интервалы и аккорды…

Интервалы и аккорды – это тот строительный материал, который лежит в основе музыки. Причем, если без аккордов еще можно как-то обойтись – скажем, когда речь идет о музыке, которая не предполагает многоголосия или гармонического сопровождения – то без интервалов точно никуда. Даже если у нас нет сочетания голосов по вертикали, что и образует гармонию, то обязательно будет перетекание одного звука в другой по горизонтали, что в итоге складывается в мелодию, которая, в сущности, есть движение от звука к звуку – собственно, сумма интервалов. Вот мы и объяснили, что такое интервал (от латинского intervallum – “расстояние”, “промежуток”) – это соотношение между двумя звуками определенной высоты.

А вот какими бывают интервалы, чем они отличаются, и как влияют на тон музыкального произведения, сколько максимально звуков может взять один аккорд, и каким аккордам отдавал предпочтение Альбан Берг, узнаете в программе…

Эфир 9 июля в 9:30 (мск)