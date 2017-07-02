Собираем пазлы, или Форма в музыке

Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 02.07.2017

Музыка – штука многосоставная, и должен быть какой-то высший закон – некая конституция, которая говорила бы всем прочим частям музыки: «Делай так, а не иначе». Этим высшим порядком в музыке является музыкальная форма…

Давайте представим, что мы скульпторы. Перед нами гранитная глыба – просто камень. Мы тщательно и старательно обрабатываем камень: обрубаем все лишнее, оформляем гранит, придаем ему форму. И только когда это будет сделано до конца, появится произведение искусства. А материалом музыки является не гранит, а звуки. И композитор, сочиняя музыку, делает то же самое, что и скульптор – придает звукам форму.

На простом примере увидим, как музыкальные слова складываются в мотивы, фразы, предложения и периоды. А в сопутствующих рубриках программы нас ждет разговор о музыкальных мистификациях и встреча с одним из красивейших солистов симфонического оркестра – гобоем.

Эфир 2 июля в 9:30 (мск)